【時報記者郭鴻慧台北報導】連五黑的道瓊和標普周一齊走高，美股四大指數僅那指收黑，激勵日韓股市攜手上揚。台股今日開高17.47點、為17463.78點，台積電(2330)利多匯聚，股價守在平盤上方、散裝航運挾著BDI及BCI聯袂漲，揚帆往前衝、蘋概股漲勢整齊靜待明日新機的發表、IC設計中的矽智材族群表現突出，指出開高震盪守穩17500點，橫向整理守在季線上。

分析師表示，台股晨盤高點達17529點，一度刷新5個交易日的新高，所有均線呈現多頭的反揚，明天台指期要結算、APPLE又要發表新機，市場有觀望的氣氛，量能並沒有明顯的攻擊量能，個股輪動將加速。晨盤9月台指期暫時維持正價，外資有拉高把多單轉進10月台指期的跡象，對中秋節長假後應該有樂觀發展。

盤面上，台積電本周四挑戰填息，今日開高，一度上漲至618元；股王矽力-KY(6415)漲幅逼近3%；大型電子股的聯發科(2454)、國巨(2327)等皆呈上漲；IC設計矽智材多頭強勢表態，晶心科(6533)、M31(6643)及晶焱(6411)漲幅維持在5~6%不等；車用電池概念股康普(4739)大漲5%以上、美琪瑪(4271)漲幅也在2%左右；BDI、BCI聯袂漲，散裝航運樂，新興(2605)、四維航(5608)、裕民(2606)等紛紛上漲；防疫概念股活發，毛寶(1732)、康那香(9919)及美德醫(9103)等漲幅在2~5%不等。

中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示，8月台股營收續創新高個股以半導體產業居多，顯示於需求強烈帶動下，產業前景持續看俏。近期由於電動車前景看好，市場對第三代半導體碳化矽的討論日漸升溫。

碳化矽製程仍在萌芽初期，目前尚未出現產業制霸者，但台灣半導體可望成為中美大國博弈的受惠者。目前歐美將碳化矽視為戰略物資，禁止售往中國大陸。在美國半導體貿易禁令及新疆議題影響下，使用中國大陸原料的產品也無法在歐美銷售。中國大陸為強化競爭力，亦加快腳步拓展非美供應鏈，同時禁止使用中國大陸製碳化矽原料的終端產品無法銷往中國以外的市場。兩國供應鏈越涇渭分明，台股就越有機會受益。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意