高雄今年九二八檔期共有25場大樓和透天建案推出，合計總銷602.6億元，創9年新高，並首度衝破600億大關，不過，總戶數只有4204戶，年減17％，首度出現價量背離的現象，其中，興富發集團三案齊發，總銷達274億元，占全高雄市九二八推案總額將近一半，成為今年九二八的推案王。

高雄市房屋市場調查協會理事長廖致傑14日表示，高雄今年九二八檔期，出現價量背離的現象，銷售總額達602.6億元，總銷金額創9年來新高，比去年同期的586.7億元，年增約2.71％，不過，戶數卻明顯減少，只有4204戶，比去年同期的5112戶，年減約17.76％。

廖致傑指出，高雄九二八價量背離，並非中大坪數增加，而是房價高漲所致，而房價上漲，除了台積電高雄設廠效應，還有營建成本在最近半年內大漲30％到35％有關，因此，要建商降價求售，基本上「是不可能的事」。

他說，去年和今年的建案數量，都是25場，今年仍以大樓為主，今年九二八的25個建案中，就有18個大樓建案，占比約72％，今年的大樓雖然仍以預售為主，共有12場，約占66.67％，但，比去年預售的16場，減約25％，主要是營建成本飆漲、工期難掌握，因此，建商轉而傾向成屋銷售。

廖致傑表示，今年的高雄九二八檔期，興富發集團貢獻最大，共有「美術1號院」、「鉑愛悅」、以及「中正1號院」等三大案齊發，總銷金額分別是162億元、64億元、以及48億元，合計達274億元，占高雄九二八總額的45.47％。

興富發三大案的總戶數共1956戶，占高雄九二八總銷售戶數的47.30％，廖致傑指出，產品跟其它建案差不多，都以2房和3房產品為主，他說，今年較大坪數的建案，應屬興總建設規劃推出、位於自強路和青年路口的新成屋案，坪數超過80坪，該案只有122戶住家，總銷達60億元，也是今年九二八檔期總銷排行榜第三名。

廖致傑表示，在推案區域方面，今年的高雄九二八檔期，大樓建案以市中心為主，左營區有4場、苓雅區和鼓山區各有2場。

他說，7個透天建案總銷合計約15.6億元，戶數72戶，其中，位於仁武區的「隆大鳳凰四期」最多戶數，達45戶，占比約62.50％，總銷金額約8.5億元，占透天總銷比例約54.49％。

(時報資訊)

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