【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數212.93點，漲0.65點；總計320家漲、273家跌、105家持平；委買6409861張、委賣4077936張；總成交值300.05億元。

(時報資訊)

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