【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17464.98點，漲18.67點；總計383家漲、397家跌、155家持平；委買24976563張、委賣17127977張；總成交值982.99億元。

(時報資訊)

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