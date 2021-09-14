【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)即將於明天開出10月內銷盤價及第4季的季盤，市場預期中鋼盤價開平高盤機率大。中鋼今年獲利挑戰新高，本周一，外資買超78937張為買超個股首位，投信買超中鋼5009張也是買超個股首位。中鋼今日因短期漲多，今早股價略壓回至40元以下整理。

中國大陸龍頭鋼廠寶鋼公布10月內銷盤價，全面持平，也是連續第4個月開平盤，持續穩價的策略。中鋼預計將於本周三開出10月內銷盤價月盤以及第4季內銷的季盤，市場預期中鋼盤價開漲機率大。

中鋼預計9月15日開出10月、第四季內銷盤價，隨著寶鋼開平盤，有助穩定當前亞洲鋼市亂流，醞釀後市多頭氣氛。

中鋼9月內銷盤價已提前開漲，為第四季旺季暖身；基於市場供給限縮、需求穩健，以及原物料價格居高等因素，市場預期，中鋼第四季續開漲盤機率大，預計月盤也是穩中求漲的格局。

中鋼8月合併營收417.13億元，改寫歷史次高，較最高的7月營收418.83億元月減0.41%，且年增61.48%。展望9月及第四季，中鋼9月盤價重啟漲勢並接單滿載，第四季傳統需求旺季到來，加上鋼價看漲，營收有望「月來月旺」。

法人看好鋼市多頭循環延長至2022年上半年、獲利高檔將成常態，並看好中鋼明年具備高殖利率。上周，外資買超中鋼達85184張，投信買超13331張，自營商也買超中鋼達19457張。周一，外資單日買超中鋼逾7.8萬張，推升股價攻上40.2元。

中鋼今早股價上攻40.35元，但隨即賣壓出籠；中鋼集團中鋼構(2013)、中鴻(2014)股價同步開高壓回。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意