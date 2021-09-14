【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】14日，東南亞最大網約車與線上外送餐點集團Grab下修全年財測，因為當地疫苗覆蓋率與日俱增，社交限制鬆綁指日可待，加上正常生活可望逐步恢復下，Grab部分業務可能因此受到影響。

旗下業務包括網路叫車、線上餐點外送、飯店預定、網銀與行動支付等的Grab同時表示，與美國特殊目的收購業者（SPAC）Altimeter Growth合併上市一事順利進行中，並預計在第4季可完成這樁高達400億美元交易案。

總部在新加坡的Grab，多元化業務觸角在東南亞6.5億人口、8個國家，以及400多個城市中隨處可見。Grab指出，預計調整後的銷貨淨額為21至22億美元，比4月份預測的23億美元要少一些。

同時，Grab也預測全年經調整後的EBITDA(息前稅前折舊前與攤提前獲利)數字將會虧損約7億至9億美元，也比先前預估的虧損6億美元要來的還差。至於對2021全年展望，Grab表示，新冠病毒難以捉摸，還是得視未來疫情發展而論。

至於Grab第2季財報經調整後，銷貨淨額大增92%至5.5億美元，同時，EBITDA則虧損多增4%至2.14億美元。Grab補充，隨著GrabMart與GrabSupermarket等外送生鮮蔬果與線上超市服務加入，送貨事業群的發展快速，因此將會擴大經營。

(時報資訊)