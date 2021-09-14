【時報-台北電】A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3709.63點，跌0.15%；深成指報14699.22點，跌0.04%；創指報3199.41點，漲0.16%。

油氣概念股開盤領漲，通源石油漲停，恒泰艾普、博邁科、潛能恒信、海默科技等漲幅居前。鴻蒙升級用戶突破1億，推動鴻蒙概念股走高，迪普科技、潤和軟體拉升漲逾9%，易聯眾、思特奇、誠邁科技、常山北明等衝高。

有色冶煉加工板塊走弱，閩發鋁業跌近7%，華峰鋁業、盛新鋰能、天山鋁業跟跌。煤炭概念開盤下挫，中泰化學跌近7%，山西焦煤、潞安環能、山煤國際跟跌。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#A股 #鴻蒙

主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
08:31
S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
08:31
Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
05:16
費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30562.42 +115.05(0.38%)
10:35
南韓KOSPI
3155.69 +27.83(0.89%)
10:56
香港恆生
25798.15 -15.66(0.06%)
11:01
上證指數
3720.53 +5.16(0.14%)
11:01
深圳成指
14820.85 +115.02(0.78%)
11:01
英國FTSE
7068.43 +39.23(0.56%)
09/13
法國CAC
6676.93 +13.16(0.20%)
00:05
德國DAX
15701.42 +91.61(0.59%)
09/13

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