【時報-台北電】A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3709.63點，跌0.15%；深成指報14699.22點，跌0.04%；創指報3199.41點，漲0.16%。
油氣概念股開盤領漲，通源石油漲停，恒泰艾普、博邁科、潛能恒信、海默科技等漲幅居前。鴻蒙升級用戶突破1億，推動鴻蒙概念股走高，迪普科技、潤和軟體拉升漲逾9%，易聯眾、思特奇、誠邁科技、常山北明等衝高。
有色冶煉加工板塊走弱，閩發鋁業跌近7%，華峰鋁業、盛新鋰能、天山鋁業跟跌。煤炭概念開盤下挫，中泰化學跌近7%，山西焦煤、潞安環能、山煤國際跟跌。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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