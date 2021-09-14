【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股在連四跌之後，周一收漲；石油股、銀行股、公用事業股領漲。市場預期，歐元區經濟強勁復甦，將超過全球經濟放緩的風險。

　周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.35點或0.29%，為467.69點。歐股在上周跌1.2%，並觸及近三周低點。

　由於歐元區從傳染病的衝擊中復甦速度比預期快，歐洲央行在上周上調今年以及未來的經濟成長和通膨預測。

　IG的資深市場分析師Joshua Mahony指出，儘管大家都習慣看到美國股市走在前端，ˇ但是在高接種率使得死亡率保持相對穩定之下，歐洲股市可能出現更快速的追趕。

目前市場目光都注向周二即將公布的美國消費者物價數據的公布。上周公布的生產者物價的飆升，讓人懷疑美聯準會有關通膨是暫時性的觀點。

　IG的Mahony表示，一些央行官員要你們相信，他們很樂於推延收緊政策；但是我們看到很多跡象都顯示，通膨的上升遠非是短暫的。

　德國線上寵物用品零售商Zooplus大漲9.0%。Hellman & Friedman最新將對Zooplus的收購報價，從30億歐元上調到32.9億歐元(約38.9億美元)。

　英聯食品(Associated British Foods)跌2.4%。該集團旗下服裝零售商Primark季度銷售低於預期，主因為主要市場的購物人數受到新冠管制衝擊。

　法國生技廠Valneva大跌41.6%。英國政府控告該公司違反義務，並終止了與Valneva的新冠疫苗供應協定。

(時報資訊)

#通膨 #歐股

主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
08:31
S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
08:31
Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
05:16
費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30562.42 +115.05(0.38%)
10:35
南韓KOSPI
3155.69 +27.83(0.89%)
10:56
香港恆生
25798.15 -15.66(0.06%)
11:01
上證指數
3720.53 +5.16(0.14%)
11:01
深圳成指
14820.85 +115.02(0.78%)
11:01
英國FTSE
7068.43 +39.23(0.56%)
09/13
法國CAC
6676.93 +13.16(0.20%)
00:05
德國DAX
15701.42 +91.61(0.59%)
09/13

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