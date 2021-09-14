蘋果秋季發表會將於台灣時間（15日）凌晨1點登場，外界預期iPhone 13系列新機、Apple Watch Series 7、AirPods 3等新品都有機會亮相，本文一次整理相關爆料內容，讓您輕鬆掌握發表會的關注重點。

iPhone 13系列

綜合外媒報導，iPhone 13系列新機被認為是此次發表會的一大重點，傳聞指出iPhone 13將維持與前一代相同的4款機型，包括搭載5.4吋螢幕的13 mini、6.1 吋螢幕的13，Pro系列則分為Pro及最高階的Pro Max兩種款式。

此外，傳出蘋果可能調整螢幕劉海的大小，藉由改變麥克風位置以縮小其面積，儲存容量則有可能移除備受喜愛的64GB規格，改從128GB容量起跳，甚至傳出Pro版本可以提供最高達1TB的儲存容量。

而從外媒提前曝光的模型機與傳聞觀察，iPhone 13系列的鏡頭、電池容量及晶片運算等能力都會有所提升，包括iPhone 13鏡頭會比12還要大，錄影時可支援人像模式等功能，雙鏡頭改為斜對角排列。

iPhone 13預計採用更先進的A15晶片，提供更好的處理效率與AI人工智慧效能，電池續航力也有望獲得提升，傳出iPhone 13 Pro Max電池容量從3687mAh加大到 4352mAh、iPhone 13 跟 iPhone 13 Pro 容量也從2815mAh增加到3095mAh，iPhone 13 mini 則從2227mAh加大到 2406mAh。

目前傳出iPhone 13將有多種顏色，除了主要的黑白外，日落金及玫瑰金預料回歸，此外，還有玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等共8款，有機會成為史上配色最多的系列。

售價方面，iPhone 13與 mini系列延續去年規格，但兩款Pro系列產品加入1TB的選項，但是不會提供 128GB，iPhone 13 mini 傳聞售價從699 美元起、iPhoen 13為799 美元起、iPhone 13 Pro售價為1099美元起，Pro Max則從1099 美元起。若換算成新台幣價格，iPhone 13各系列最低入手價格約落在2萬至3萬之間。

Apple Watch Series 7

有機會跟iPhone 13同時亮相的還有Apple Watch Series 7，預計螢幕維持平面設計，四周改用平整邊框，使螢幕增加到41mm、45mm兩種尺寸。

此外，新款Apple Watch新色為綠色，可能與AirPods Max的綠接近，傳出會有不銹鋼、鋁合金、陶瓷及鈦金屬等款式選項。

目前傳出Apple Watch 7的售價會落在1.2萬元左右，預計啟用S7處理器，晶片大小會比以往更小，但效能卻提升約20%至25%，蘋果也將縮小的空間放入電池，容量將大至350mAh至400mAh間，續航能力獲得提升。

至於先前曾傳出的血壓量測功能，美國財經媒體透露，由於技術問題今年很難看到此功能出現。另外，受限於產品良率問題，蘋果Apple Watch系列可能會預期還要晚才會上市，但發表會上仍可以見到此產品。

AirPods 3

至於新款AirPods 3耳機，從大陸網站流出的模型機觀察，設計可能採用與AirPods Pro類似的設計，耳機採半入耳式但沒有耳塞，另外，AirPods 3主打平價策略，因此不會具備主動降躁功能，但音質預期比AirPods 2還要出色，且由於AirPods 3的半入耳式耳機沒有耳塞，配戴體驗會比AirPods Pro還要舒適。

此外，傳出AirPods 3的售價介於AirPods 2與AirPods Pro之間，落在150美元（約新台幣4200元）至200美元（約新台幣5600元）左右，盼能填補兩者間的市場空缺。

iPad mini 6

儘管先前有傳聞指出，蘋果將在新機發表會上同時發布新款iPad mini 6，但近日外媒再引述不具名消息表示，蘋果可能會延後新款iPad公開的時間，待之後與MacBook系列一起亮相。

關於新版iPad的傳聞，包括機身更薄、取消實體Home鍵，並採用直角邊框，搭載8.4英吋LCD全螢幕，採用USB-C連接埠，顏色部分則有綠藍灰銀金等配色。

(時報資訊)