【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4500元，較前一交易日貶值0.03分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2021年9月14日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4500元，1歐元對人民幣7.6171元，100日元對人民幣5.8641元，1港元對人民幣0.82910元，1英鎊對人民幣8.9266元，1澳大利亞元對人民幣4.7523元，1新西蘭元對人民幣4.5901元，1新加坡元對人民幣4.8066元，1瑞士法郎對人民幣6.9936元，1加拿大元對人民幣5.1011元，人民幣1元對0.64318馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2576俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1927南非蘭特，人民幣1元對181.90韓元，人民幣1元對0.56940阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58145沙特里亞爾，人民幣1元對45.9290匈牙利福林，人民幣1元對0.59700波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9760丹麥克朗，人民幣1元對1.3339瑞典克朗，人民幣1元對1.3394挪威克朗，人民幣1元對1.30618土耳其里拉，人民幣1元對3.0816墨西哥比索，人民幣1元對5.0949泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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