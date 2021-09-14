【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由於雲端運算服務市場的競爭日益激烈，企業軟體公司甲骨文第一財季營收表現略遜於市場預期，周一盤後股價一度大跌3%。

惟甲骨文第二財季調整後每股盈餘預測優於市場預期，使盤後股價跌幅收斂，目前下跌1.9%。

甲骨文第一財季（截至8月31日）營收年增4%，為97.3億美元，略低於分析師預估的97.7億美元，且營收成長力道較前一季的年增8%放緩。

調整後每股盈餘為1.03美元，優於分析師預期的每股盈餘97美分。

甲骨文最大的雲端服務和授權支援部門營收年增6%，為73.7億美元，不及市場預估的74.1億美元。

雲端授權和就地部署（on-premises）授權部門營收年減8%，為8.13億美元，低於市場預期的8.597億美元。

硬體部門營收年減6%，為7.63億美元，亦落後市場預期的7.785億美元。

此外，甲骨文上季資本支出超過10億美元，較前一年同期的4.36億美元大幅提高。

為了強化在雲端運算市場的競爭力，甲骨文持續擴大投資，並打造更多數據中心。

甲骨文執行長Safra Catz表示，她預估第二財季調整後每股盈餘介於1.09～1.13美元，營收將成長3%～5%。分析師預估甲骨文本季每股盈餘為1.08美元、營收為102.5億美元，相當於年增約5%。

分析師表示，甲骨文擁有在雲端運算市場的優勢，但這個市場的競爭相當激烈，其對手包括微軟旗下Azure、亞馬遜旗下Amazon Web Services、Salesforce.com和IBM，將持續給甲骨文帶來壓力。

今年以來，甲骨文股價已上漲37%，表現優於標普500指數的上漲約19%。

(時報資訊)