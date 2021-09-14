台股加權指數14日開高在17,463.78點，權王台積電（2330）股價開在618元，小漲3元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）同步開高，指數向上墊高，早盤站上17,500點關卡。

盤面上以中鋼（2002）、長榮（2603）交投最為熱絡，暫居成交量第一及第二大。

受到投資人聚焦企業稅調高的可能性、以及即將出爐的經濟數據影響，美股13日漫無目標，道瓊工業平均指數結束連續5個交易日的跌勢，但那斯達克指數走弱。

道瓊工業平均指數9月13日終場上漲0.76％（261.91點）、收34,869.63點；10日收盤（34,607.72點）甫創7月20日以來新低。

那斯達克指數下跌0.07％（9.91點）、收15,105.58點。

費城半導體指數上漲0.97％（33.02點）、收3,449.68點

元富投顧指出，美國股市似乎仍在觀望9月14日即將公布8月份CPI指數，緊接著，9月21日～9月22日FOMC貨幣政策會議將舉行，聯準會（FED）年底是否開始縮減QE，以避免過度的通膨壓力，市場投資人都屏息以待。

台股在季線17,000～17,500點區間整理待變，再加上即將來臨的長達四天中秋連假，投資人仍耐心等候中秋過後，大盤成交量大幅萎縮，只能以盤代跌，下檔支撐在月線17,100點，上檔反壓在17,600點。

(時報資訊)

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