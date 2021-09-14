周一(13日)美股漲多跌少，台股今(14日)開盤小漲17.47點，以17463.78點開出，台積電開盤上漲3元，以618元開出，聯電、聯發科等權值股都開高，航運族群開盤揚帆，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲幅都逾1%，中鋼開盤小漲開在40.1元，金融股續漲，國泰金、富邦金也有1%以上的漲幅，指數開高走高，突破17500點關卡，來到17529.47點，漲逾80點。

華爾街等待即將出爐的美國8月消費者物價指數，以及FOMC利率決策會議，美股周一漲多跌少，道瓊工業指數終止前一周的跌勢，終場上漲261.91點，漲幅0.76%，以34869.63點作收；那斯達克指數下跌9.91點，跌幅0.07%，以15105.58點作收；標普500指數上漲10.15點，漲幅0.23%，收在4468.73點；費城半導體指數上漲33.02 點，漲幅0.97%，收在3449.68點。台股ADR部分，台積電ADR漲0.53%，聯電ADR則下跌0.41%。

台股13日開低震盪走低，台積電、聯電等電子權值股走弱，金融、鋼鐵族群扮演撐盤角色，鋼鐵龍頭中鋼站回40元整數大關，終場收在17446.31點，下跌28.26點，季線失而復得，成交值2526億元，仍低於3千億元，三大法人合計賣超39.53億元，其中外資及陸資賣超32.77億元，自營商也賣超8億元，僅投信買超1.24億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，中秋連假前市場量縮觀望，近期盤勢仍將在季線上下量縮震盪，消化浮額以及不願意抱股過節賣壓，預期本周將先下後上，上周投信結帳後，留意投信法人轉買超個股，選股方向以具產能優勢、訂單能見度高的個股，看好車用、半導體、伺服器，以及受惠晶圓代工成長的產業。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意