台灣疫苗施打政策以提升第一劑的覆蓋率為優先，如今國內疫苗廠牌增加，不少民眾開始選擇困難，不知道要選那款作第一劑才好。對此，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇透露，他個人最推薦第一劑打AZ，因為目前研究顯示，第一劑打AZ的保護力最好，且效果幾乎是永久存留，且第二劑混打他牌都能產生更強的保護力。

陳昶宇日前在臉書發文表示，不管第一劑打的是莫德納還AZ，許多民眾都在抱怨打不到第二劑疫苗，更是忍不住擔憂，遲遲沒打第二劑，是否會讓疫苗的效力打折扣。不過，根據世衛組織（WHO）的官方資料顯示，若疫苗數量不足，為先提升首劑疫苗的覆蓋率，可將莫德納第二劑的接種時間拉長至12周後，因此他認為大家不用太焦慮。

陳昶宇指出，若要說第一劑疫苗打哪個廠牌最好，他一律推薦AZ。根據目前的研究，第一劑打AZ的保護力最好，且效果幾乎是永久存留，何時打第二劑，或是混打其他廠牌的疫苗，都可以產生更強的保護力，且第二劑間隔時間拉越長效果越好，拉長到45週效果比間隔12週還更好，會產生18倍的抗體免疫反應及4倍的抗體效價濃度。

陳昶宇也說，BNT和莫德納的第一劑保護力可能沒那麼好，但基本的保護力都還是有的，而且打了第二劑之後，保護力會大幅提高，那隔太久會不會第二劑就沒效果呢？完全不會，目前相關研究顯示，拉長兩劑間隔到9至15週，可將保護效力拉到最高，有效降低輕症傳染、重症住院及死亡風險。

陳昶宇也提到，BNT和莫德納的效力，在第二劑間隔9至12週的時候會達到巔峰，在間隔15週時仍然持平。根據現有的資料及國際疫苗供貨不穩定的狀況，加拿大政府也將兩劑疫苗的施打間隔拉到最長的16週。

陳昶宇指出，雖然莫德納跟BNT還沒有間隔更久的資料，但以相關圖形曲線推估，綜合AZ疫苗施打間隔研究，可以簡單下一個結論「在疫苗量有限的前提下，第二劑疫苗施打間隔越久，效果越好」。

(時報資訊)