（長佳智能董事長陳明豐。圖／杜蕙蓉）

率先以數位醫療股登錄興櫃的長佳智能（6841）， 今（14）日將以每股37元參考價掛牌！董事長陳明豐表示，該公司已取得「AI輔助判讀系統-兒童骨齡」等三張台灣TFDA藥證，另外，影像傳輸裝置在美國FDA的藥證審查也已進入尾聲，有機會在近期獲得上市許可，都將為明年營運添加強勁成長動能。

成立於2018年6月的長佳，大股東來頭不小，持股最高的是安基生醫，持股16％、其次是尚禾資產管理，持股8%，玉晟生技5％、順藥4％、上銀、大銀投資、廣達電腦均為3％，趨勢科技、賀士郡、元大創投均為2％。

陳明豐表示，長佳智能與中國醫藥大學醫院長期合作，透過授權取得醫療數據後，將大量資料建置成資料庫與人工智慧解決方案，提供給藥廠、學術研究公司、營養科學、保險業等不同領域業者。

此外，長佳也透過客製化的服務，成為國際雲端大廠AWS、Microsoft的策略聯盟夥伴，以該二大廠在雲端醫療服務通路高佔6成，也讓長佳可望大舉拓展全球商機，創造新商業模式。

長佳智能共有三大事業體，分別為醫療大數據、醫療 AI 軟體醫材與雲端平台，其中，醫療大數據已接獲許多國際藥廠訂單，醫療 AI 軟體醫材則向台灣與美國申請藥證中，雲端平台則是與國內多數人壽壽險公司合作，預計明年上半年將會陸續亮相。

陳明豐指出，長佳的「AI輔助判讀系統-兒童骨齡」、「醫學影像傳輸裝置」、「圖像記錄傳輸系統」三項產品已取得台灣 TFDA 藥證，其中，骨齡輔助診斷系統已開始有營收貢獻，另有多項醫療AI專案於TFDA及FDA審查中，其研發成果也已取得10項專利，並與數十家醫療院所及策略夥伴簽訂合作意向書，為長佳智能帶來穩定現金流。

美國藥證方面，長佳開發的醫學影像傳輸裝置，藥證審查已進入最後階段，有望在近期取得藥證，明年開始有營收貢獻，另外，心電圖分析軟體、心胸比估算系統與骨齡圖譜參照系統等三項產品也進入審查中。

除了布局美國、台灣市場外，長佳產品也積極拓展中國與歐盟市場，目標成為國際級醫療大數據服務公司。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意