壽險外溢保單王冠之爭，戰況緊張。到7月底南山人壽外溢保單新契約件數累計19.2萬件，件數上險勝國泰人壽的19萬件，但新契約保費則是由國壽18.1億元，暫時領先南山的13.3億元。

所謂外溢保單就是以各種機制，鼓勵保戶在投保後強化健康意識，達到保戶身體健康、壽險公司減少理賠的外溢效果，而國泰人壽及南山人壽兩大外溢龍頭，在新契約件數合計市占率逾95％，新契約保費則占約78％，成為外溢保單的主要品牌，而兩者誰是外溢保單第一名則是從2020年下半年一路纏鬥到現在，仍未分出勝負。

不僅新契約件數及保費競爭激烈，就連現售外溢保單件數都要「張張計較」，7月1日後壽險保單大調整，原本有19張外溢保單的南山人壽，因商品調整，8月剩下16張外溢保單，國壽則有17張，且9月時國壽再推一張新外溢保單，現售張數以18張領先，而南山也在12日一口氣再推出三張外溢保單附約，總張數19張，就是多國壽一張。

國壽現售18張外溢保單中，有11張是長期保單（即終身與定期險），3張是一年期主約，4張附約，國壽外溢指標主打健走、打疫苗及癌症篩檢，若保戶達到設定目標，就可折減保費、增加保額或保價加值給付（投資型保單）。

國壽目前銷售量最大的外溢保單是「心安逸」，一年期住院醫療險，累計已銷售16萬張，今年前7月則是有7.1萬張，只要保戶施打指定疫苗或進行特定癌症篩檢，則增加給付住院日額或加護病房保額的10％。

南山人壽現售19張外溢保單中，有12張長期保單，2張一年期主約，連同剛開賣的三張，共5張附約。南山主打的是健檢結束，五項指標即腰圍、血壓、血糖、三酸甘油酯、高密度酯蛋白膽固醇等達標，即可有現金回饋、折減保費或增加保額等外溢獎勵，且今年增加施打疫苗及癌症篩檢等，加碼回饋2％的附加條款，訴求加量不加價。 南山人壽銷售最佳的外溢保單是「日溢幸福」，累計10.4萬張，同樣是一年期住院醫療，採現金回饋最高12％。

前7月外溢保單第三名是新光人壽，有3,800張，保費4.2億元；第四名是富邦人壽，約1,500張。

(時報資訊)