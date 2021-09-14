【時報-台北電】美股昨夜彈升，四大指數僅那指收黑，台股ADR亦漲多跌少，今早美股期指延續昨夜漲勢走高，帶動日韓股市攜手上揚。台股昨在外資轉賣、電子回落之下，量縮收黑，倚靠金傳守護季線，今早多頭隨國際股市回神，由三大期指率先整齊開高，9月台指期開盤上漲100點、為17541點，隨後大盤開高17.47點、為17463.78點。在電子權值軍團攜手挺升，加上航運股轉強之下，大盤快攻17500關。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高為618元、矽力-KY(6415)開高在4,170元、大立光(3008)開高為2,585元、鴻海(2317)開高在107.5元、聯發科(2454)開高為932元、聯電(2303)開高在67.2元、面板雙虎攜手開高。

美股四大指數昨夜彈升，僅那指收黑、其餘皆漲，終場道指漲261.91點，或0.76%，收34,869.63點；那指跌9.91點，或0.07%，收15,105.58點；標普500指數漲10.15點，或0.23%，收4,468.73點；費半指數漲33.0點，或0.97%，收3,449.7點；個股方面，蘋果漲0.39%、Alphabet漲1.03%、聯合健康漲2.63%、波音漲1.99%、Nike跌2.49%、英特爾漲2.14%、應用材料漲1.90%、美光漲1.16%、阿里巴巴跌1.58%；台積電ADR漲0.53%、日月光ADR漲0.22%、聯電ADR跌0.41%、中華電信ADR上漲1.06%。

台股周一在外資轉賣、電子疲弱之下，大盤一度摔下季線，所幸鋼鐵人號召金融、百貨、水泥等多數傳產族群攜手抗空，終場大盤小跌28.26點、收17446.31點，守住季線，但總成交值續縮至2526.95億元。籌碼面，外資又轉賣超5.5525億元，投信買超1.2619億元，自營商賣超8.0013億元，三大法人賣超12.29億元。

分析師指出，中秋連假將至，節慶變盤說不脛而走，再加計美國Fed利率決策會議、蘋果發布會、美股四巫日等多項國際要事待發，買盤縮手觀望，周一台股成交值僅2,607億元，降至今年第三低，買賣當沖金額達2,139億元，也創9月來新低，分析師表示，中秋節前夕內資中實戶著墨不多，短線區間震盪機會居大。此外，台積電16日將面臨調高季配息至2.75元後首度除息，預計將影響大盤23.13點，法人指出，台積電股價高達600元，填息2.75元難度不高，對於盤面影響的指標意義大於實質意義。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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