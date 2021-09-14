【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數212.33點，漲0.05點；總計366家漲、100家跌、86家持平；委買888688張、委賣287543張；總成交值2.63億元。

(時報資訊)

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