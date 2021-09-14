【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17463.78點，漲17.47點；總計502家漲、154家跌、146家持平；委買4008573張、委賣1757700張；總成交值22.91億元。

(時報資訊)

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