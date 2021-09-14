時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/14

黃金 1790.90

白銀 23.71

白金 961.45

鈀金 2092.55

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #黃金 #白銀

重要商品行情

（更新：2021/09/14）
紐約近月RBOB汽油
2.1609 +0.01
紐約近月天然氣
5.231 +0.29
紐約近月黃金
1794.4 +2.30
紐約近月輕質原油
70.45 +0.73
BDI綜合指數
4163 +299.00
芝加哥近月黃豆
1272.5 -2.75
芝加哥近月玉米
496.75 -6.00
倫敦三個月期銅
9562.50 -132.00
日本近月RSS3橡膠
187.00 -0.30
紐約近月棉花
94.41 -0.82
倫敦三個月期鎳
19726.00 -666.00
倫敦近月布蘭特
73.51 +0.59

延伸閱讀