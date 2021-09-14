時報-商情早報

1.觀望氣氛濃，周一紐約期金小幅收高。

2.LME：09/13期銅收9562.50美元/公噸，跌132.00美元。

3.NYMEX：10月輕質原油漲0.73美元，每桶為70.45美元。

4.西德州原油上漲0.72美元，每桶為70.54美元。

5.09/13BDI運費指數為4163.00。

6.09/13SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.40美分。

7.NYCE：10月棉花跌0.82美分，每磅為94.41美分。

8.CBOT：9月黃豆粉漲2.70美元，每公噸為344.70美元。

9.09/13TRJ-CRB上漲0.77，為221.20。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)13日收盤均價2.69美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-觀望氣氛濃，周一紐約期金小幅收高；因聯準會(Fed)會議前一周，市場多呈現保守觀望，僅部分投資人逢低買進，支撐期金價格小幅走高，但因美元走高而限制漲幅，而鈀金則已連續5個交易日下跌，並續刷一年低點；周一(9/13)收盤報價，12月黃金漲2.3美元，報每盎司1794.4美元，12月白銀跌0.1美元，10月白金漲1美元，12月鈀金跌46.5美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-高位盤整，鋁價觸及3,000美元後下跌；因全球最大鋁生產國中國，能源管控下對產量的限制，加劇人們對供應短缺的擔憂，鋁價自2008年以來首次觸及每公噸3000美元高點，今年以來鋁價已上漲50%，短短3周內就上漲了近15%。終場周一期鋁下跌27.5美元；期錫下跌85美元；期鎳下跌666美元；期鋅下跌34.5美元；期銅下跌132美元；期鉛下跌25美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-復產進度緩慢，周一美國原油期貨連2揚；據了解，颶風艾達襲擊美國墨西哥灣沿岸兩周後，石油產量恢復進度仍然緩慢；此外，新的熱帶風暴尼古拉斯，為德克薩斯州帶來洪水，市場擔心恐又將形成另一颶風影響德州石油產量，令終場油價呈連續2個交易日收紅；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.73美元，漲幅1.1%，報70.45美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.59美元，漲幅0.8%，報73.51美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價大增，周一BDI指數續漲近8%；受到海岬型船運價大增將近6800美元的激勵，令該BCI指數創近3個月以來最大漲幅，同步使得波羅的海乾散貨BDI指數，重返4163點大關，為截至今年8月31日以來新高；其中最新報價BDI指數上漲299點，收4163點，漲幅7.7%；BCI指數上漲813點，收6380點，漲幅14.6%；BPI指數上漲99點，收作3694點，漲幅2.8%；BSI指數上漲10點，收作3180點，漲幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求減緩，周一日本天然橡膠期貨轉跌；市場持續受芯片短缺，致全球汽車產量下降，以及全球最大買家中國需求放緩，引發賣壓出籠，打壓膠價反轉回跌；大阪OSE交易所指標2期貨跌0.5%，報每公斤201.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.2%，報每公斤177美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲1.5%，收於每噸12620元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆收低，因農戶開始收穫預計接近創紀錄的收成，但預期強勁的周出口銷售降低跌幅，玉米也面臨收穫壓力，而小麥因對全球供應的擔憂緩解而下跌，終場9月大豆跌2.75美分，報1272.5美分， 9月玉米跌6美分，報496.75美分，9月小麥跌0.5美分，報674.5美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周一紐約棉花期貨回跌；受累美元上漲，以及市場對美國農業部(USDA) 9月供需報告產量增長預期，令棉價承壓轉跌；另外，市場密切關注天氣不利事件，和全球消費動態，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌0.9%，報每磅94.41美分，12月棉花期貨跌0.7%，收盤每磅92.81美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周一記憶體現貨市場報價持續走跌，整體報價普遍偏低，詢價動作不多，市場充斥觀望態度，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.1%%，報4.068美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌1.2%，報2.645美元；快閃記憶體部份，市場動能疲弱，買家問價動作有限，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.462美元；32Gb MLC持平，報價為2.056美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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