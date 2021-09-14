服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）新款STEVAL-NRG011TV評估板可協助設計人員為LED和OLED電視快速研發200W數位電源和轉接頭，其效能和待機功耗滿足嚴格的法規要求。

STEVAL-NRG011TV基於意法半導體的STNRG011數位PFC（功率因數校正器）和諧振 LLC 功率轉換器，採用經過驗證且可靠的拓撲結構，能夠配置和優化執行參數，並獲得傲人的電源性能。數位控制演算法永久固化在電源控制器的ROM記憶體中，無需編寫程式碼。在電路板的可程式設計非易失性記憶體（Non-Volatile Memory，NVM）具備一整套採樣參數。

STEVAL-NRG011TV為電視控制器和音訊子系統提供12V/4A 穩壓電源，並為LED背光提供65V/2.5A電源。90V到264V的寬交流輸入電壓可讓電路板使用在全球販售的電源和轉接頭。效能超越了當今嚴格的生態設計規範，在115V和230V AC時滿載效能超過 91％，且空載耗電量低於120mW。

作為電路板的主晶片，STNRG011為設計有功率因數校正的高效功率轉換器提供了一個高整合度解決方案。晶片上整合一個8位元CPU子系統、控制邏輯（包括PFC和LLC事件驅動狀態機 (SMED)）、類比數位轉換器（ADC）、高壓啟動電路、電源管理和保護模組。一個兩線介面負責處理晶片與外部EEPROM記憶體的通訊，以及遠端監控和軟體更新。該元件採用20腳位SO20電源封裝，有助於簡化電路板布局，降低電源尺寸。

(時報資訊)