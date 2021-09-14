商用軟體開發商甲骨文（Oracle）13日公布，針對大型企業提供的線上商用軟體Fusion ERP營收在上季（8月底止）年增32％，對小企業提供的線上商用軟體NetSuite ERP營收也在上季年增28％。上季基礎建設服務（IaaS）及軟體服務（SaaS）一共創造25億美元營收，占甲骨文總營收比重將近四分之一。

甲骨文上季營收年增4％至97.3億美元，合乎公司預期的3％至5％成長率。上季每股盈餘（EPS）經調整後達到1.03美元，也超越公司預期的0.94至0.98美元範圍，但股價不漲反跌。

13日財報公布後甲骨文股價在尾盤下跌3.3％，收盤跌幅縮小至1％，收盤價88.89美元。

(時報資訊)