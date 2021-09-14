【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210913)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 富邦金(2881) 國票金(2889) 技嘉(2376) 嘉里大榮(2608)
矽統(2363) 益登(3048) 禾瑞亞(3556)
2.連續賣超四日的股票：
漢翔(2634) 台中銀(2812) 緯創(3231) 合一(4743)
3.連續賣超三日的股票：
亞泥(1102) 晶宏(3141) 創惟(6104) 玉山金(2884) 矽創(8016)
世界(5347) 鈺創(5351) 晶焱(6411)
4.連續賣超二日的股票：
中租-KY(5871) 宏碁(2353) 潤泰全(2915) 金居(8358) 高技(5439)
新光鋼(2031) 富強鑫(6603) 振曜(6143) 台新金(2887) 凌陽(2401)
聲寶(1604) 同致(3552) 台苯(1310) 永光(1711) 瑞昱(2379)
菱生(2369) 榮成(1909) 欣銓(3264) 精材(3374) 敦泰(3545)
德宏(5475) 台燿(6274) 精星(8183) 建榮(5340) 台達電(2308)
均豪(5443) 廣運(6125) 宏齊(6168) 久元(6261) 國碩(2406)
廣宇(2328) 信昌電(6173) 立敦(6175) 雙鴻(3324) 希華(2484)
台嘉碩(3221) 強茂(2481) 加百裕(3323) 系統電(5309) 長科*(6548)
天鈺(4961) 聚和(6509) 宅配通(2642)
5.轉買為賣的股票：
台積電(2330) 和碩(4938) 網家(8044) 聯電(2303) 群創(3481)
日月光投控(3711) 上詮(3363) 世芯-KY(3661) 漢磊(3707) 福邦證(6026)
聯詠(3034) 兆豐金(2886) 矽格(6257) 旺宏(2337) 長榮(2603)
陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615) 華航(2610)
長榮航(2618) 台航(2617) 台驊投控(2636) 頎邦(6147) 方土昶(6265)
京元電子(2449) 景碩(3189) 太子(2511) 茂迪(6244) 中美晶(5483)
合晶(6182) 聯合再生(3576) 原相(3227) 智原(3035) 群聯(8299)
新唐(4919) 南亞科(2408) 南茂(8150) 華邦電(2344) 威剛(3260)
穩懋(3105) 環球晶(6488) 金麗-KY(8429) 光罩(2338) 富鼎(8261)
金像電(2368) 欣興(3037) 台表科(6278) 宣德(5457) 臺龍(6246)
僑威(3078) 元太(8069) 光磊(2340) 旺矽(6223) 致振(3466)
鴻準(2354) 安碁(6174) 普誠(6129) 驊訊(6237) 富采(3714)
6.賣超前20名：
金融股：
兆豐金(2886) 玉山金(2884) 台新金(2887)
電子股：
聯電(2303) 群創(3481) 金像電(2368) 鴻海(2317) 世界(5347)
漢磊(3707) 台達電(2308) 晶豪科(3006) 智原(3035) 菱生(2369)
強茂(2481) 台積電(2330) 矽統(2363) 緯創(3231) 華通(2313)
傳產股：
長榮(2603) 華航(2610)
(時報資訊)