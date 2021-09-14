【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210913)
1.外資連續買超五日以上的股票：
南亞(1303) 台泥(1101) 王道銀行(2897) 華南金(2880) 中壽(2823)
金寶(2312) 龍巖(5530) 力旺(3529) 威健(3033)
2.連續買超四日的股票：
彩晶(6116) 永豐金(2890) 福華(8085) 萬潤(6187)
3.連續買超三日的股票：
中鋼(2002) 晟德(4123) 光頡(3624) 曜越(3540) 立端(6245)
康和證(6016) 英業達(2356) 統一實(9907) 大聯大(3702) 華新(1605)
集盛(1455) 遠東新(1402) 新纖(1409) 南紡(1440) 力鵬(1447)
至上(8112) 國統(8936) 單井(3490) 岳豐(6220) 富旺(6219)
春源(2010)
4.連續買超二日的股票：
正新(2105) 中華電(2412) 台灣大(3045) 中信金(2891) 元大金(2885)
上海商銀(5876) 台塑化(6505) 如興(4414) 中美實(4702) 欣陸(3703)
聯亞(3081) 合庫金(5880) 開發金(2883) 第一金(2892) 新光金(2888)
京城銀(2809) 臺企銀(2834) 三商壽(2867) 宏遠證(6015) 遠傳(4904)
宏捷科(8086) 超豐(2441) 瑞軒(2489) 聯發科(2454) 台化(1326)
東聯(1710) 中石化(1314) 台聚(1304) 國喬(1312) 亞聚(1308)
力麗(1444) 中纖(1718) 益航(2601) 台肥(1722) 中工(2515)
力麒(5512) 伍豐(8076) 台玻(1802) 新美齊(2442) 東隆興(4401)
千附(8383) 松瑞藥(4167) 沛波(6248) 和鑫(3049) 達爾膚(6523)
盛弘(8403) 台康生技(6589) 宏泰(1612)
5.轉賣為買的股票：
華碩(2357) 東捷(8064) 友達(2409) 建錩(5014) 統振(6170)
大江(8436) 大國鋼(8415) 盛餘(2029) 第一銅(2009) 遠東銀(2845)
廣達(2382) 仁寶(2324) 精英(2331) 大同(2371) 橘子(6180)
華夏(1305) 和桐(1714) 中華化(1727) 華榮(1608) 中菲行(5609)
允強(2034) 彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 聚亨(2022)
官田鋼(2017) 國產(2504) 榮剛(5009) 東洋(4105) 燦坤(2430)
南帝(2108) 華泰(2329) 美而快(5321) 台郡(6269) 富喬(1815)
錦明(3230) 光洋科(1785) 先進光(3362) 華容(5328) 九豪(6127)
台半(5425) 朋程(8255) 遠雄港(5607) 中化生(1762) 太景*-KY(4157)
海光(2038) 全科(3209) 運錩(2069) 廷鑫(2358)
6.買超前20名：
金融股：
開發金(2883) 新光金(2888) 華南金(2880) 國泰金(2882) 永豐金(2890)
王道銀行(2897)
電子股：
威健(3033) 友達(2409) 研華(2395)
傳產股：
中鋼(2002) 台泥(1101) 燁輝(2023) 中工(2515) 彰源(2030)
中纖(1718) 大國鋼(8415) 允強(2034) 榮剛(5009) 東和鋼鐵(2006)
大成鋼(2027)
(時報資訊)