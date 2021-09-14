時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/13 09/10 漲跌

10月RSS3 177.00 177.40 -0.40

10月RTSR20FOB 161.40 159.80 +1.60

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/14）
紐約近月RBOB汽油
2.1609 +0.01
紐約近月天然氣
5.231 +0.29
紐約近月黃金
1794.4 +2.30
紐約近月輕質原油
70.45 +0.73
BDI綜合指數
4163 +299.00
芝加哥近月黃豆
1272.5 -2.75
芝加哥近月玉米
496.75 -6.00
倫敦三個月期銅
9562.50 -132.00
日本近月RSS3橡膠
187.00 -0.30
紐約近月棉花
94.41 -0.82
倫敦三個月期鎳
19726.00 -666.00
倫敦近月布蘭特
73.51 +0.59

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