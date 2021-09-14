【時報記者張漢綺台北報導】石英元件廠晶技(3042)自結8月稅前盈餘為3.4億元，年增103.1%，累計前8月每股稅前盈餘為8.11元；晶技初估9月合併營收將優於8月，雖然面臨客戶庫存調整壓力，第4季將優於去年同期，全年業績可望挑戰歷年新高。

汽車需求強勁及蘋果iPhone新機拉貨啟動，降低了NB需求減弱及電子產業供應鏈長短料問題未解影響非蘋智慧型手機客戶拉貨衝擊，晶技8月合併營收13.48億元，月增2.82%，年增34.16%，為今年5月以來新高，公司自結8月營業淨利為3.31億元，年增122.2%，稅前盈餘為3.4億元，年增103.1%，單月每股稅前盈餘為1.1元，累計前8月合併營收為103.12億元，年增55.37%，營業淨利為23.85億元，年增151.3%，稅前盈餘為25.13億元，年增150.3%，每股稅前盈餘為8.11元。

晶技表示，9月合併營收會比8月好，第4季因客戶庫存調整，11月及12月營收可能會下滑，但第4季仍將優於去年同期。

受惠於5G手機、WiFi 6及車用等新興應用高度成長，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化趨勢，今年2520以下小型化產品佔比可望超過50%，在客戶需求強勁下，明年小型化產品佔比有望向60%邁進。

為因應客戶需求，晶技自去年加速啟動擴產，預計年底時月產能將達450KK到460KK，明年產能預計再拉升至480KK。

(時報資訊)

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