時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.央行再啟金檢，瞄準不動產放款。(工商時報)
2.秋節變盤說，內外資齊縮手。(工商時報)
3.電子雜音多，資金轉進傳產、金融股。(工商時報)
4.台幣保單銷售，今年冷颼颼。(工商時報)
5.泰豐經營權之爭提前落幕。(工商時報)
6.2架幻象戰機緊急掛彈升空，貼近實戰訓練。(中國時報)
7.台積周四挑戰秒填息，股價走勢受矚目。(經濟日報)
8.基本工資審議，10月上旬召開。(經濟日報)
9.NB前景撲朔迷離，美廠傳逆勢搶料預訂明年產能。(電子時報)
10.降低中國投片比重，國內、外晶片廠新單齊聚台灣。(電子時報)
大陸頭條：
1.「煤」飛色舞，滬指6連揚。(新浪財經網)
2.國務院：原則同意東北全面振興十四五實施方案。(新浪財經網)
3.恒大據報提出三種理財產品兌付方案。(香港信報)
4.增速位列全國第一，海南吸收外資領跑全國。(經濟參考報)
5.全國製造業增加值連續11年位居世界第一。(經濟參考報)
國際頭條：
1.傳OPEC下周一可能下調明年石油需求增長預估。﹙路透社﹚
2.亞太航空公司協會承諾到2050年實現淨零排放。﹙路透社﹚
3.美元兌多數貨幣走強，聯準會年底前縮減購債預期甚囂塵上。﹙路透社﹚
4.拜登政府考慮對中國的產業補貼做法採取行動。(華爾街日報)
5.黑石集團放棄30億美元收購SOHO中國的交易。(華爾街日報)
6.民主黨人公布增稅提案細節。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)