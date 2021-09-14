【時報記者郭鴻慧台北報導】陶瓷面磚產業近年因涉案進口品的低價傾銷，使國內售價大跌，國內各會員廠紛紛被迫停窯、減產。台灣陶瓷公會表示，2020年度提出反傾銷案，經濟部貿調會已在2021年9月13日認定國內產業受到實質損害事實，呼籲一定要對涉案國傾銷貨物課徵合理反傾銷稅，才能終止涉案國傾銷進口的不公平競爭，讓台灣的陶瓷面磚產業永續經營。

台灣陶瓷公會表示，低價傾銷造成損害是已成事實，沒有課徵臨時反傾銷稅，確實已經給產業造成更嚴重的損害。涉案國大量傾銷至我國，破壞國內市場價格與秩序，才是陶瓷面磚所面對的嚴重受損。

2021年9月13經濟部貿調會就印度、越南、馬來西亞及印尼陶瓷面磚反傾銷案最後認定產業損害成立。台灣陶瓷公會表示，涉案國長期低價傾銷，我們實在是已經忍無可忍、無計可施了，才在去年提出本案捍衛自己的權利，國內廠商提出反傾銷的初衷是因受到傾害的影響甚至無法存活，影響產業發展以及陶瓷產業就業人口的就業權。

陶瓷公會呼籲，進口印度及東南亞磁磚其品質差參差不齊、供應不穩等比MIT的精品差，不能給國內建案有好的品質材料，影響消費者居住品質。磁磚是目前國內最重要的表面建材，比例佔80%以上，具有耐用、好保養的特性。好的磁磚是正常使用可以有超過10 年的壽命，不好的磁磚在2到5年就會出問題。消費者只憑目視卻不容易分辨好壞，必須有政府的認證及儀器的檢測才可以知道。要選擇好的品牌，不應只在乎價格上的小差異，選擇好品質的國產磁磚，才是正確的做法。

(時報資訊)