【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.中央銀行即將在23日召開第三季理監事會議，知情人士透露，在理監事會議召開前，央行已先行著手規劃新一波專案金檢，標的鎖定土建融、工業區閒置土地放款、豪宅貸款和投資客貸款成數與利率等四大項目，被視為是先進行監理措施成效的「沙盤推演」。

2.電子股高峰期已過？電子產業的缺料、重複下單及拉貨放緩的雜音未除，上市電子指數重挫0.95％，金融股則急起直追，上市金融保險指數收1,622.28點、上漲1.18％，刷新1997年11月7日來高點，法人指出，多方資金為了力守台股季線，市場資金大搬風，轉進傳產股及金融股布局。

3.中秋連假將至，節慶變盤說不脛而走，又迎美國聯準會（Fed）利率決策會議在內等多項重磅事件，買盤縮手觀望，台股成交值13日僅有2,607億元，創今年第三低，買賣當沖金額達2,139億元，也創9月來新低。法人認為，中秋節前夕內資中實戶著墨不多，短線區間震盪機會居大。

4.三方夾擊，新台幣保單陷困境。壽險史上最長期間的超低利率，加上新台幣對美元升值，還有資本市場多頭行情吸金，讓新台幣計價傳統保單前七月只銷售864億元，占整體傳統保單34％，此情況應會持續、今年全年可能銷售不到2千億元，將創史上最低金額及占率。

5.主計總處13日公布7月受僱人員調查報告，隨著疫情趨緩，7月受僱人數月增4.4萬人，為5月以來首度止跌回升，住宿餐飲、批發零售、藝術及休閒娛樂等「內需型服務業」的受僱人數皆明顯回升，研判8月將持續改善。

6.勞動部每年依規定在第三季召開基本工資審議委員會，今年受到疫情影響，日期一度難產。據了解，勞動部近期正在跟各審議委員徵詢開會時間，目前敲定於10月第一周召開，但詳細日期仍待敲定。

7.經濟部貿易調查委員會13日召開委員會議，會中針對陶瓷公會提出產業損害最後調查結果進行審議，最終認定自印度、越南、馬來西亞及印尼等四國產製進口陶瓷面磚之傾銷，對國內產業確已造成實質損害，結果將通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

8.證交所統計，全體上市公司8月營收年成長11.97％，累計前八月營收年成長18.61％；8月成長前三大產業為：航運、油電燃氣業及塑膠，前八月成長前三大產業則為：航運、塑膠及鋼鐵。

9.證交所統計，上周外資在集中市場買超276.27億元，其中，買超中鋼8.52萬張最多，另賣超聯電9.44萬張最多；累計近三周來外資連續買超，合計買超達1,412億元。

10.伴隨國際廢鋼原料行情反彈上揚，豐興13日開出的本周盤價，決定調漲廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸漲300元，鋼筋每公噸漲200元，且鋼筋是近十周來呈現平低盤後，首度調漲價格。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意