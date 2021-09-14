【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周一道瓊指數和標普500指數中止連續5天的跌勢，終場道瓊工業平均指數收漲261.91點或0.76%，為34,869.63點。標普500指數收漲0.23%，為4,468.73點。那斯達克綜合指數微跌0.07%，為15,105.58點。

2.華爾街投行接連唱空美股。美股今年來大多頭行情延燒，標普5百指數54度觸及歷史新高，不過隨著指數迭創新高，大盤已浮現過熱警訊，加上通膨與供應鏈瓶頸利空終將衝擊企業獲利，多家華爾街投銀看空短線後市，摩根士丹利認為美股年底前將下修10％～15％，德意志銀行更警告，美股短線可能出現「猛烈的修正」。

3.民主黨提增稅案，追加富人稅。美國眾議院民主黨議員提出多項增稅案來支持龐大預算，除了將企業稅率從21％增至26.5％之外，也會將年收超過5百萬美元的富人稅率提高三個百分點，恐怕再度掀起黨內溫和派及激進派角力。

4.紐森罷免案，左右加州氣候政策。美國加州州長紐森（Gavin Newsom）罷免案將在周二（14日）舉行投票。政治專家警告，如果紐森罷免案過關，不但將令加州氣候政策出現倒退，而且也將不利全美削減溫室氣體排放的努力。

5.美快篩需求看增，業者積極備戰。美國總統拜登日前下令大型企業必須強制員工施打疫苗，或每周接受快篩檢測，預料將帶動快篩試劑與檢測需求。從藥房到檢測公司等相關業者開始積極備戰，以滿足強勁的市場需求。

6.美擴大補貼電動車，車廠受惠。美國民主黨眾議員上周提出電動車補助最新方案，除了擴大購買電動車的優惠之外，還增加二手車、採用本土零件等其他獎勵，加總起來逾萬美元，將為電動車產業帶來激勵，有助於未來買氣大增，對於底特律三大車廠與特斯拉而言將是一大利多。

7.製程減碳，汽車大廠投資綠鋼。近年各國加強環保法規監管後，汽車大廠紛紛立下減碳目標，除了投資發展電動車以降低行車排碳量之外，也從汽車製造源頭開始減碳，使得生產過程較為環保的所謂綠鋼(green steel)成為熱門商品。

8.法國興業：商品超級循環還有戲唱。一些大宗商品的價格從雲端跌落，引發「商品超級循環」（commodity supercycle）即將終了的爭論。但法國興業銀行（Societe Generale）商品分析師認為，商品的長期多頭走勢還沒結束。

9.SpaceX本周送企業大亨上太空。本周又有企業大亨要上太空，美國SpaceX公司將在美東時間周三（15日）晚間把電商公司Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）與其他三名旅伴送上太空。由於這是第一支全由平民組成的太空團隊，也為太空旅遊歷史締造新的紀錄。

(時報資訊)