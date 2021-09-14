【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.720元兌一美元收市，貶值1分，成交值為7.68億美元。

2.集中市場13日融資增為2646.54億元，融券增為526773張。

3.集中市場13日集中市場總體自營商賣超8.00億元，投信買超1.26億元，外資賣超5.55億元。

4.長聖8月合併營收再創下新高，前八個月合併營收與去年同期成長609.93％。長聖表示，受惠於政府政策支持下的特管辦法提供細胞產品委託製造（CMO）予各醫療機構的業務，並受到來自病人對療效的正向回饋與肯定，長聖細胞製備委託訂單已排到明年6月，法人預估下半年度的營運可望優於上半年度且業績有逐月逐季成長的趨勢，全年營收挑戰4.59億元，全年EPS可望達到2.59元以上，其中尚不包括其洽談中的海外授權。

5.晶技受惠於新產能持續開出、客戶新產品進入銷售旺季，繼8月石英元件營收創下歷史新高後，8月自結稅前獲利也有3.4億元，年增超過1倍，累積前8月稅前獲利為25.13億元、稅前EPS為8.11元，法人樂觀預期9月的營收、本業獲利，都有機會比8月再成長，全年EPS有機會逼近一個股本。

6.擇優出貨策略奏效，成衣廠聚陽8月營收27.54億元，雖月減9.67％、年減11.61％，但聚陽13日公布8月自結稅前盈餘3.28億元，月減5.2％，年減5.8％，表現優於市場預期，累計前八月稅前獲利22.15億元，年成長28.3％，每股稅前獲利9.44元。

7.8月揚州封城、工廠停工，影響元太、振曜8月出貨表現。9月隨揚州疫情趨緩，工廠陸續復工，元太表示，目前已復工7～8成，隨員工、物流逐步到位，月底前可望全面恢復。振曜表示，目前員工已全數回廠，生產逐漸恢復正常，接下來趕工，要趕旺季訂單出貨。

8.Silicone價格走勢易漲難跌，專業特用化學材料通路商崇越電通8月合併營收再飆升，達到8.53億元，一舉創下歷史次高，累計營收則寫下歷史新高。

9.因本業營運轉強，加上認列百和興業-KY房地產獲利挹注，台灣百和自結8月稅後盈餘8,239萬元，EPS 0.28元；累計前八月稅後盈餘逾14.89億元、年增54.5％，EPS 5元，高於去年同期的3.24元，均創同期新高。

10.台灣部分工具機廠最近大陸訂單雖有趨緩的跡象，但歐美及土耳其市場訂單回溫，整體接單受影響程度不大。工具機業者普遍預期，9月出貨及營收均優於去年同期，能否勝過8月，端視缺料及缺櫃問題能否解決。

(時報資訊)