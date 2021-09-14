【時報記者莊丙農台北報導】由南港(2101)召集的泰豐(2102)股東臨時會將在10月15日召開，全面改選董事，但經營權之爭在南港名譽董事長林學圃及泰豐董事長馬述健上周會面後，雙方已經決定和解共生，9席董事中，南港將提名6席董事（4席一般董事、2席獨立董事）、泰豐提名3席董事（2席一般董事、1席獨立董事），經營權之爭將就此落幕。

林學圃去年開始買進泰豐股票，不過，在去年泰豐董事改選中，只拿下1席董事。但去年下半年開始，南港就積極加碼持股，今年6月中旬，持股比例超過3成，加上外圍盟軍相助，以超過50％股權在10月15日逕行召開股臨會全面改選董事。8月31日泰豐及南港的解任大戰，其實已經看出市場派的實力高過公司派。

近期則傳出在「委託書大王」張永祥的穿針引線下，認為雙方應該穩定公司經營為主要目標，因而公司派與市場派上周正式碰面後，雙方各自撤回相關訴訟，並達成泰豐共治的決定。

昨天在董事提名名單最後一天截止日前，雙方依照約定提名董事名單送公司審核，將在審核完畢後對外公告，南港將取得2/3席次。至於雙方之前中壢廠土地的爭議，也會交由新任董事會決定未來走向。

(時報資訊)

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