【時報-台北電】台指期週一下跌32點至17441點。價差方面，台指期逆價差擴至-5.31點，電子期逆價差縮至-0.47點，金融期逆價差縮至-1.08點。現貨部分，三大法人賣超39.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加349口至-8155口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1101口至-15403口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4918口至-6982口。

上週美國公布8月PPI年增8.3%，創下2010年11月以來最大漲幅，顯示通膨現象加劇，道瓊下跌0.78%，標普500下跌0.77%，那指下跌0.87%，費半上漲0.76%。週一台股開低震盪，一度失守17400點整數關卡至17387.57點，但在傳產及金融撐盤下，尾盤有大單敲進，加權指數終場下跌0.16%，收17446.31點，守住季線。權值股來看，晶圓雙雄台積電、聯電在盤下遊走，無法帶領大盤上攻，分別下跌1.13%及2.05%，收615元及66.8元，而貨櫃三雄長榮、陽明、萬海震盪翻黑，終場下跌1.12%、0.8%、0.71%，整體來看，台股守季線但量能未放大，本週蘋果將發表iPhone新機、美國將公布CPI，都會影響美股和台股走勢，預期本週台股在中秋連假前夕都將呈現整理，並測試季線。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在17000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.38升至1.42。VIX指數下跌1.43至16.88。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。(永豐期貨提供)

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