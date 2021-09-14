北韓宣稱週末成功試射長程巡弋飛彈，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，美國仍準備和平壤當局打交道。
路透社報導，尚皮耶說：「關於北韓，我們的立場沒有改變，我們仍準備（和他們）打交道。」
北韓中央通信社（KCNA）報導，這款飛彈是「很重要的戰略武器」，11與12日兩天試射時飛行1500公里後擊中目標，落點在北韓領海。
法新社報導，美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發布聲明說：「此舉凸顯朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）持續醉心於發展軍事計畫，以及對鄰國和國際社會構成的威脅。」（譯者：林治平）1100914
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