從精密化學品供應商出發，三福化工從頭自主開發技術，歷時多年終於研發出獨門技術，除了深受半導體與面板大廠重視的循環經濟商機外，它還打進另一條成長力道強勁的產品線。

「那時候（TMAH回收）研究開發都還沒有成功，我們就決定把土地退掉、不做了。」三福化工董事長巫信弘回憶起2006年這段往事，他說，當時的三福化正準備投入化學原料生產，但思考在台灣生產不具優勢，公司經營方向決定轉個彎，投入化學品回收事業，因而放棄南科化學原料建廠計畫，「看來看去，還是覺得回收才是正道。」

TMAH： 四甲基氫氧化銨，屬強鹼之有機化合物，半導體製程與面板製程所使用的顯影劑主要成分。

當年的決定，奠定了三福化如今的強勁營運動能，截至今年前8個月，累積營收達到27.48億元，為三福化歷史次高紀錄。「我們有好幾個地方在成長。」巫信弘說的，是三福化回收事業將進入升級階段，以及越南海防廠已然準備就緒，發展特用化學品與特殊氣體，兩大獲利引擎準備點火。

五年磨一劍〉

完成技術研發導入客戶

回首化學品廢液回收事業築基的歷程，巫信弘聊起06年團隊原本聚焦發展顯影劑產品，「因為光罩都會需要用顯影劑。」巫信弘看上的，是面板與半導體產業的硬需求，讓顯影劑的市場長期看漲，「找來找去，只有日本、美國有，我們決定要做這門生意。」

但在製程研發完成、逐步打入客戶的過程中，巫信弘卻有了新想法，「當時我們只做電解的部分，我們得從中國進原料。」於是，開始規畫興建化學工廠，自己生產原料。

然而，台灣環境、法規的差異，讓巫信弘意識到，要在台灣發展化學原料難度不小，特別是部分原料生產有著環境高汙染疑慮，反而是用回收方式取得原料更具優勢，幾經評估後，決定投入當時仍未受到重視的化學品廢液回收技術。

那時，巫信弘帶領公司團隊在全球繞了一圈，總算在丹麥找到能夠製造回收設備的廠商。巫信弘回憶，「找一個材質就要找很久，我們做了4、5年，有一陣子也想過放棄。」最終花了5年多的時間，終於完成TMAH回收技術研發，並於一一年導入客戶。

「客戶都很喜歡，因為他們要處理廢水非常麻煩。」近年ESG（環境、社會、公司治理）意識抬頭，讓半導體、面板大廠對生態環境愈來愈重視，台積電、群創都找上三福化合作廢液回收，巫信弘說，「近3、4年來，客戶回收量愈來愈大。」

三福化工財務長謝銘智說明，這項一一年開始的業務，在6年後，也就是17年，回收量突破每月1千噸，如今已提升到每月超過1千5百噸，可望以每年20％的年成長繼續發展。

因應市場需求，三福化已在進行擴產，謝銘智表示，每年7千2百噸的處理量要逐步提升，明年第1期擴產5千噸，2期擴產完成後，年產能將增加1萬噸；也就是說，未來，三福化的總產能將倍增來到1萬7千2百噸。

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(時報資訊)

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