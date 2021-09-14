迎戰後疫情時代，餐飲業全力備戰，王品集團旗下越南料理「沐越」熄燈後，才推出1年的日式定食品牌「町食就是定食」，也將於9月底熄燈，原店址由「品田牧場」進駐，這是5月本土疫情爆發以來，王品收掉的第2個品牌。

王品解釋，關掉「町食就是定食」是延續集團「汰弱扶強、加速發展」的策略，坦言就是因為疫情嚴峻，更不能讓未達標的門店和品牌拖住發展腳步，疫情期間，許多一級商圈空出好點位，王品仍會積極洽租開新店。

「町食就是定食」於去年9月開幕，原本是希望在日式豬排定食的夾殺中突圍，但開幕僅半年時間就遭遇本土疫情升溫，難有大規模擴張計畫，收掉唯一一家店後，將由調性最接近的品田牧場接手，這也是品田北市首店。

自助餐龍頭饗賓逆勢擴張，在疫情警戒降至二級後，8月以「開飯川食堂」微風南山店打頭陣，再來是首度跨足火鍋巿場的「小福利火鍋會所」，9月初前進高雄開了泰式餐廳「饗泰多」第7家分店，預計下半年要展7家新店。

築間同樣於疫情平穩後加速展店，7月先開築間嘉義秀泰店，8月再開本格和牛燒肉員林店及築間永和店，9月還要再開10家以上新店，等於是以每周2家新店速度在趕進度開店，傾全力衝刺年底前全台總店數100家的目標。

瓦城泰統集團則看好五倍券發放，下半年餐飲市場將加速回溫，董事長徐承義已下達「展店軍令」，手中備妥充裕資金，只要有好的條件地點，隨時可啟動展店計畫，尤其對商場百貨等「店內店」的據點最有興趣。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意