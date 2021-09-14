晶片缺貨加劇，日本豐田被迫減產，車商龍頭和泰汽車昨日示警，此次減產幅度之大，進口車首當其衝，國產車「勉強還行」，但推估存車9月就將見底，10月時恐沒車可賣，屆時相關銷售促案可能全部喊卡，買車恐怕得快。

雖然晶片短缺打亂供給，不過和泰車同時為後疫情時代布局，昨日發表全球獨賣的CROSS GR SPORT車款，是由國瑞汽車操刀小改，主打運動套件，可望占CROSS銷售比重至少2成，未來有機會外銷他國，成為出口賣點。

東南亞疫情緊繃，衝擊晶片與零件供應，日本豐田汽車9月全球產量先是大砍4成、再追加減產7萬台至43萬台後、等同9月減產5成；至於10月也未見好轉，全球產量估減33萬台，其中包括日本15萬台、海外18萬台。

影響所及，台灣也受波及。和泰車TOYOTA車輛本部長劉傳宏表示，包括Rav4、Camry兩款國人喜愛的進口車，將出現供應缺口，雖然和泰會盡力爭取配額，但減產幅度太大，能要到的配額也會打個折扣，直接衝擊國內供給。

國產車方面，劉傳宏表示，目前晶片及原料庫存勉強撐得住，但這波東南亞疫情爆發，尤其馬來西亞、越南確診數暴增，封城導致多家當地供應商產能利用率下滑，已到了每周都要盯零件的地步，且不惜用空運載送。

劉傳宏透露，年初看好汰舊換新過關，所以在銷售目標上抓得高些，這也是前半年車輛供應尚能正常原因。不過疫情未歇，尤其是東南亞供應基地確診頻傳，零件出貨延宕，讓手中庫存成車水位吃緊，面臨缺車壓力。

和泰車內部評估，7月警戒降級後，8月車市買氣沸騰，如今蔓延到9月，幾乎已經把能賣的車掃光，10月很可能「沒車可賣」，為了不讓買車民眾抱怨拿不到車，10月極有可能暫停所有銷售促案，踩個煞車，讓市場降溫。

(時報資訊)

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