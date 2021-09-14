兩岸企業家峰會新任理事長劉兆玄就任後，旋即推舉鴻海創辦人郭台銘擔任副理事長，並且打破慣例，將副理事長增至兩席。對此，大陸資深台商表示，增設一席企業家副理事長的思路是對的，因為兩岸企業家峰會應該就是由企業主導，但是這個人選（郭台銘）可能不見得能發揮太大作用。

劉兆玄接下這個兩岸企業界最高層次經貿交流平台的重任後，立刻對現場出席的工商界領袖們提出呼籲，除持續推進兩岸經貿合作發展外，期盼企業家們在「兩岸和平」上也能發揮力量。

資深台商也表示，過去郭台銘還是一位單純的企業家，但自從出來爭取國民黨2020年總統候選人黨內初選之後，其很多話語及表達方式，往往刻意要與對岸作出切割。「對於要發揮（促進）『兩岸和平』的功能上，以這幾年他的表現，的確讓人家感覺不是很OK的人選，甚至是有傷！」當然，這也是現在很糟糕的一個狀態，想在台灣政治上發揮影響力的話，就一定要討好台灣選民。

不過，這位資深台商表示，企業家是要真正能理解怎樣發揮台商影響力的人，會盡量從正面角度看待。「假如企業家真正要的是什麼，你也不知道，講半天也不是企業要的，那就很可惜！」

台商表示，兩岸關係能夠維持基本的良性互動，應是多年來雙方企業往來，以及台商在大陸投資，墊定了良好基礎。兩岸企業家峰會是當前兩岸極少還可以互動交流的論壇平台之一，不過它的重要性跟前幾年比，已下降不少。

他認為，隨著疫情，兩岸交流降溫後，大陸對台商的政策可能會逐漸區別成兩塊，一是台灣的台商，另是在大陸的台商。「其實我們現在多呼籲大陸先行照顧好在大陸的台商，這樣的示範性效用能夠產生的話，對於兩岸關係將具有正面積極的引導作用！」

(時報資訊)