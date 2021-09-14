「兩岸企業家峰會」台灣方面理事會近日甫完成高層人事改選，期許新人新政新氣象之餘，如何兼顧過往峰會平台的中立性及服務性宗旨仍不可忽視。以該平台長期扮演促進兩岸經貿交流橋梁，其領導階層能否維持超然性角色相當重要，新理事會領導層這次片面指定個別企業色彩濃厚的人士出任重要人事，不免將有私相授受、「球員兼裁判」之疑慮。

比如說，劉兆玄這次指定郭台銘出任峰會台灣方面副理事長，近日就引發諸多非議，檢視其過往在參與國民黨總統大選黨內初選時，抹黑媒體，甚至嚴詞攻擊大陸涉台部門等言行，也讓不少人對其出任副理事長，有所疑慮。更重要的是，郭台銘作為個別企業創辦人，也讓外界對其未來在推動兩岸經貿合作時，能否扮演好超然中立角色，打上問號。

作為兩岸經貿交流重要平台，兩岸企業家峰會自2013起創立以來，對於兩岸經貿合作的推動，始終不遺餘力。近幾年來，不少兩岸重大的產業合作背後，幾乎都少不了峰會居中協調的「臨門一腳」；諸如台積電在南京設廠、兩岸石化企業在福建漳州古雷開發區的合作案等比比皆是。

由於兩岸企業峰會在兩岸重大經貿合作項目的角色舉足輕重，所以台灣企業、台商乃至兩岸民眾，在看待該峰會的高層人事組成，是否具備中立性、超然性的特質便顯得十分重要。

綜觀過往兩岸企業家峰會高層人事組成，台灣方面理事長是前副總統、前行政院長蕭萬長出任，副理事長由前財政部長邱正雄擔任，至於大陸方面理事長則是曾任中共政治局委員、前中共北京市委書記郭金龍，這3人除專業能力夠，更由於其過往經歷及政治高度，使其在處理兩岸經貿事務上總能不偏不倚，為兩岸企業創造最大利多。

當然江山代有才人出，峰會台灣方面的新一屆高層人事改選，在過往前人基礎上，新人新政也必然會開展出一番新氣象；但這波人事改選對於未來峰會平台能否依舊扮演好中立、服務性的角色，同樣會被外界用放大鏡嚴格加以檢視。

(時報資訊)

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