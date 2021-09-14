警戒降級猶如就業定心丸，主計總處昨天公布7月工業及服務業統計，全體受僱員工人數、經常性薪資雙雙終止連2月下跌，總工時也明顯增加。受僱產業當中，以製造業增加1.5萬人，住宿及餐飲業增加1.2萬人最多。

主計總處統計，7月底工業及服務業全體受僱員工人數806.5萬人，和6月底相比，增加4.4萬人，7月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬2923元，月增0.74％、年增1.28％，兩者同步終止連2月下跌趨勢，轉為走揚。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，5月中旬本土疫情升溫，全國進入三級警戒，影響勞動市場，受僱員工人數、薪資、工時都呈現下跌；但隨著7月疫情趨緩，指揮中心逐步鬆綁管制措施，勞動市場需求也回升。

陳惠欣說，除受僱員工人數回升，觀察經常性薪資，7月批發零售業月增1.91％、住宿餐飲業月增3.75％，藝術、娛樂及休閒服務業人數與上月持平，但經常性薪資成長2.21％。

總工時則以住宿餐飲、批發零售，藝術、娛樂及休閒服務業成長較為明顯。陳惠欣說明，7月上旬還在三級警戒，直至27日起調降為二級警戒，運動場館、遊樂場、美術館、餐飲都有適度鬆綁，因此，可以看到總工時提升。

在受僱員工人數、經常性薪資止跌後，主計總處也樂觀看待因疫情穩定控制，8月管制措施也持續鬆綁，加上適逢暑假活動旺季，預期住宿餐飲、休閒等相關行業將穩步回溫，整體勞動市場指標應會獲得改善。

根據勞動部最新統計，截至9月7日止，無薪假實施家數3457家，人數3萬5763人，與前一周相比減少了1365家，人數減少2萬2968人，主要來自住宿及餐飲業，顯示隨著警戒降溫、餐飲內用禁令放寬，勞動市場明顯回溫。

(時報資訊)