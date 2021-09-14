「兩岸企業家峰會」台灣方面理事會日前舉行會員代表大會，推舉前行政院長劉兆玄接任新任理事長，並推舉原峰會祕書長、前經長陳瑞隆及鴻海創辦人郭台銘擔任副理事長，陳瑞隆昨表示，依《人團法》他不能兼任祕書長，將會由劉兆玄指派接任人選。惟大會在許多理監事不知情下，臨時新增一席副理事長，還是由企業主擔任，引發部分峰會理監事、會員質疑。中小企業總會理事長李育家認為，由企業界人士擔任正副理事長或祕書長等職務，恐有利益衝突，應由退休官員擔任較合適。

惹議 理監事看報紙才知

日前「兩岸企業家峰會」大會，劉兆玄主動提名郭台銘擔任新增的副理事長一職，形成兩席副理事長局面，出乎許多人意料之外。李育家指出，當天的議程其實並無這項人事安排，他投完票就離開，後來是看報紙才知道郭台銘擔任副理事長，他很訝異，其中到底有什麼考量，他並不清楚。

但李育家強調，兩岸企業家峰會牽涉到很多兩岸經濟事務，其中有些牽涉複雜的利害關係，一些重要職務還是應由退休高層官員擔任較好，立場較超然。商總主席賴正鎰也指出，據他了解，郭台銘這項人事安排，事出突然，令不少人感到十分驚訝。

商界人士則指出，「兩岸企業家峰會」是個聯誼性質的社團組織，副理事長由理事長推派無可厚非，但郭台銘的身分和個性，是否適合擔任這個職位，有待商榷。

協調難度大 人選難覓

據了解，昨日相關事務人員向劉兆玄簡報會務，祕書長一職因被徵詢的對象多興趣不高，還未找到適合人選。知情人士透露，劉兆玄突然新增副理事長席次，並找郭台銘出任，與峰會成立以來的慣例不符，近日來遭到外界質疑，為此祕書長人選，劉可望依循往例以退休財經、科技等部會首長出任。

據了解，包括前行政院副院長杜紫軍，前經濟部長尹啟銘、張家祝，以及前國發會主委陳添枝都有可能，其中尹啟銘曾在劉兆玄內閣擔任經長，同時參加過「朱習會」，本身對兩岸事務參與意願頗高。

兩岸企業家峰會每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會，共同研商兩岸產業交流合作的整體策略和方向。最近2、3年來，兩岸企業家峰會在兩岸產業合作方面達成的主要成果包括：促成台積電在南京設立十二吋晶圓廠，推動兩岸石化業者在福建古雷設立石化煉化一體化專區，以及在河南鄭州舉辦兩岸智能裝備製造論壇等。

(時報資訊)