由經部、科技部、國防部、教部、衛生福利部、勞部、行政院農業委員會、國家發展委員會、行政院環境保護署、中央研究院聯合主辦，智慧財產局及工業局策畫，外貿協會及工研院共同執行的「2021台灣創新技術博覽會」，將於10月14日至23日以線上展形式盛大展出。

其中，「發明競賽區」於9月1日辦理線上說明會，宣布今年參展、參賽家數達139家，包含國內學研、政府、醫療單位以及新創團隊報名，總計441件創新作品角逐最高榮譽「鉑金獎」。

「2021台灣創新技術博覽會」將持續以三大主題館，展示各部會研發成果。「創新領航館」展覽主題聚焦先進醫療、智能製造、智慧生活、數位轉型、國防航太、解密科技寶藏六大主題，展出引領未來3至10年科技發展方向的科研技術。

「未來科技館」則以「創新台灣同步未來」為展出主軸，聚焦精準健康、太空科技、 AIOT＆智慧應用、電子＆光電、先進材料＆綠能、跨域整合專區，展現台灣在推動六大核心戰略產業之產學合作成果。

貿協強調，「永續發展館」以「綠色循環，打造零排碳永續家園」為主題，並分為「新農業2.0」、「綠能科技」、「循環經濟」及「安全職場」四大專區，共計133項創新研發技術。

(時報資訊)