永光化學致力於環境保護，推動環境永續，為我國第一家建置環境會計、台灣化工業第一家取得ISO 14001環境管理系統認證的企業。2016年成立循環經濟推動委員會，設置技術、生產及產業合作三個執行小組，由總經理陳偉望擔任主任委員，攜手上下游合作零廢棄，共同打造綠色供應鏈，榮獲台灣化學產業協會（TCIA）「2021循環經濟成果獎」。

陳偉望表示，化工產業是連結各產業實現循環經濟的關鍵產業，期許永光是循環經濟的促進者，能夠在化學品供應鏈中，成為觸發循環經濟轉型的關鍵角色。此次獲頒TCIA循環經濟成果獎肯定，主要是以生產紫外線吸收劑和光安定劑為主的第三廠，朝「零廢棄」的目標努力之外，主動跟上游供應商合作，提升循環物質的利用，並協助下游使用端，減少廢棄物產出，共同打造綠色供應鏈，成果豐碩。

永光化學第三廠副廠長王一明也表示，產業間可透過工業循環和生物循環的搭配互相合作，尤其廠區附近的氣電廠商有多餘蒸氣，永光化學每年向該廠購買多餘蒸氣3萬多噸，省去鍋爐操作及維護費用，降低用水量。

此外，永光化學也將製程產生的廢磷酸做成磷酸三鈉原料，銷售給磷酸供應商，降低供應商的生產成本。同時，永光化學將還原製程使用的硫酸鋅水溶液副產品純化成市售產品，減少液鹼使用量；將硫酸鋅溶液副產品，製成氫氧化鋅銷售給客戶，帶動業績成長。

永光化學以實際做法，印證資源可回復、可再生的循環經濟系統，持續運用回收再利用、改質再利用、純化售回供應商、轉為新商品等方式，藉著與上游供應商和下游客戶端合作，讓廢棄物轉化成為再生資源，展現可觀的經濟效益。

(時報資訊)

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