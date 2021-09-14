有「北台大、南成功」美名的國立成功大學，每年EMBA招生期，都吸引眾多國內知名企業經營管理人士報名，由於招生名額僧多粥少，競爭原本就相當激烈，再加上新冠疫情之下，企業高階管理層旅外不易活動空間受限，選讀風氣大增；預估，此學年度EMBA報名人數將創新高。

該EMBA表示，成大管院EMBA擁有頂盛學風及紮實實務授課，加上廣闊人脈連結，可形成異業整合力量，向來都是國內企業人士優先考慮選讀的管理院校。

據「Cheers」雜誌指出，成大EMBA在2021年3,000大企業經理人就讀意願調查」中，其「選校評價」十項細指標中評價分數為全國第三名，而在地域性因素及充分展現國際接軌與務實耕耘的學校特色，也獲得地方專業經理人肯定，為南部地區EMBA就讀意願排名第一。

成大EMBA之所以受到企業經理人青睞，主要是提供豐沛的管理技能，即結合管院師資，充分運用各系所不同專業領域師資，包含工資管、交管、企管、會計、統計、國經及體健休等系所，除管院專任師資外，並邀請業界專家學者提供實務經驗。

另管院特別成立「個案教學發展中心」，透過產業互動及知識分享，讓學術與實務能夠密切連結，以培養更具遠見的企業領導人。

成大EMBA熱烈招生中，將招收甲、乙、丙三組，簡章即日起公告，報名日期10月4日～12日，適合各企業人士報名參加。洽詢電話：（06）275-1234分機14、15、16，網址：http://www.emba.ncku.edu.tw/index.php。

(時報資訊)