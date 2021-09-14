向來被譽為保險界國家級獎項的「臺灣保險卓越獎」，今年已邁入第九屆，保發中心董事長桂先農指出，該獎項的設立目的是希望透過客觀、公正、專業的評審，選拔出優質的保險公司，促使保險業者能積極提升專業及服務品質，並鼓勵保險從業人員以服務保戶為志業，進而維護消費者權益，該獎項已成為保險業界共同努力追求的最高榮耀。

桂先農表示，今年以「自強不息 卓越寰宇」為主題，並維持「新興風險保障商品推展卓越獎」獎項，響應綠色金融與保險科技趨勢，鼓勵業者配合時勢，積極開發農業保險、綠色保險及資安保險之商品，支持政策推行與善盡社會責任。此外，在頒獎典禮方面，因應疫情限制措施，同步線上直播頒獎典禮，即時分享頒獎現況，民眾可透過QR Code掃碼下載大會手冊，同共掌握典禮流程。

桂先農進一步表示，臺灣保險業已具有保費收入穩定成長、資產持續創新高、盈餘穩定成長且發展成熟的特性，有助「保險」發揮保障社會、安定人心的功能。此外，保險業已創造大量就業機會，在2020年底台灣產／壽險業從業人員達399,338人，高於銀行業178,389人、證券商37,641人。在2012年以後臺灣保險業保費收入成長率已優於經濟成長率。2020年與世界其他市場比較，臺灣總保費收入為世界第十名，約占世界總保費收入1.8％，臺灣已是世界保險大國。據瑞士再保sigma研究報告，2020年臺灣保險滲透度為17.4％，世界排名第二名。2020年台灣保險密度4,800美元，世界排名為第11名，從保險深度及密度觀之，顯見台灣保險業已相當成熟。

另外，今年為921地震屆滿11年，投保率已從88年的0.2％成長至36.47％，住宅地震保險屬於小額商品，建議銷售可從實體模式轉變成網路投保模式，保險業應積極開發網投平台，建立流程體驗操作較為順暢的投保介面，將有助於民眾提升投保意願。

(時報資訊)