想要好好享受唱歌卻又不想被局限，MIT品牌全球首發GogoSong健聲神器H66D具備多項獨家特點，可智慧消除原唱人聲、雙人連線對唱、專利設計高品質喇叭、藍牙5.0長距穩定、TYPE-C通用接頭、旋鈕設計簡易面板、使用美國進口高規格晶片，台灣在地專業打造，提供最好的品質及最實用的功能，讓喜愛唱歌的朋友擁有全新且顛覆過往的歌唱體驗，不用擔心在密閉空間內群聚染疫的風險，防疫宅在家也能安心開唱，享受高質量的歡歌氣氛。

GogoSong最新健聲神器H66D行動K歌麥克風擁有多項獨家功能，只要開啟各式音樂平台播放最新歌單，既可智慧消除人聲直接轉成伴奏模式，並採用DSP晶片讓H66D麥克風可以透過TWS（真無線藍牙傳輸技術）進行連結配對，直接分享伴奏音樂同步播放，連線對唱同首歌曲。

另有支援擴充應用配件，車用連結FM發射器與訊號無線發射接收組，輕鬆連接車用喇叭、音響設備、直播主混音器，野外露營活動超實用。

GogoSong健聲神器H66D是由擁有40年專業生產經驗且榮獲ISO認證的麥克風大廠JTS得琦電子設計研發，完全MIT一條龍式在地生產製造，有實在的技術能力與維修服務，售後保固安心有保障，一支即可取代整組伴唱設備，不占空間好收納且攜帶方便，讓所有人不論何時何地都能盡情享受唱歌的樂趣。GogoSong客服電話：（04）2471-1512

(時報資訊)