今年疫情影響不少人工作生計，主計處統計疫情爆發前，4月份失業率為3.64％，到了6月份因畢業生投入，失業率一舉躍升至4.8％，因求職不易，不少待業者則轉向投入兼差計時家教行列，PRO360達人網統計平台數據，今年家教類接案人數為15,753人，比去年同期增加三成。

進一步觀察平台中（如左圖），家教類時薪最高的為私人健身教練，平均每小時收費1,150元；第2至4名都為音樂類型，分別是歌唱教學923元、小提琴844元、鋼琴家教747元，第8名的吉他課程平均582元，至於語言或學科類型的家教時薪是500～700元左右、圍棋課690元，及數學家教658元。

PRO360達人網董事長李倫家表示，近年健身風潮盛行，私人教練的需求量大增，由於健身教練體能技巧和專業知識的門檻高，還需專業課程證照，因此收費金額較高；而音樂類型也依樂器學習的難易度而有不同行情，較難學習的樂器例如：小提琴、鋼琴師資養成時間長，因此學費也高；而教學項目中平均收費價格最低的為語言類型教學，主要因為目前市場語言人才眾多，因此若是大學畢業生，英日語家教課，行情多在每小時500元左右。

主修大提琴、副修鋼琴的陳老師，畢業於法國的瑪爾梅森音樂院，目前已經有7年的教學經驗。許多學生都是透過PRO360達人網看到她豐富的經歷找上她，大提琴教學每小時1,000～1,500元、鋼琴教學800～1,000元。

(時報資訊)