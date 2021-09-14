由中興大學生物科技學研究所曾志正教授主持的製茶產學聯盟，成功串聯國內60多家製茶與生技業者組成產業鏈，經多年研究後證實，普洱茶湯含有水解型鞣酸單寧-消脂素，可有效防止蛀牙，9月8日和沛美生醫等多家業者一同發表「熷茶普洱漱口水」和「自然農法茶粉」二項新創生技產品。

中興大學薛富盛校長認為，此成果成功將茶產業引入食品生技與養生保健產業，替台灣茶產業開出一條新路，充分體現了大學的社會責任與價值。

蛀牙菌侵蝕牙齒須先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，如果能破壞生物膜將可有效防止蛀牙。曾志正教授表示，自古以來茶湯常被用來漱口防止蛀牙，坊間流傳的經驗認為普洱茶效果較烏龍茶好。

為了瞭解其中差異性，團隊經多年時間研究發現，和烏龍茶湯相比，普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧－消脂素（strictinin），它就是普洱茶湯能防止蛀牙的主要關鍵，其機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌。這些研究成果將於今年10月發表在「牙醫科學期刊」（Journal of Dental Sciences）。

據此成果，製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，一同執行經濟部科技研究發展專案-協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選十餘家聯盟成員的50餘個普洱茶餅之消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，添加入沛美公司現有的漱口水產品中。不僅如此，為提升口感，更加入溫潤回甘的熷烏龍茶，讓人漱口後還能有回甘清甜的感受，這項新型天然的「熷茶普洱漱口水」，大大增廣了茶葉的實用價值。

沛美生醫董事長廖曼華說，我們投入茶漱口水的研發已經很多年，因為走全天然路線，不含酒精與氟化物，獲得許多國外客戶喜愛，現已成功外銷新加坡、泰國、印尼、馬來西亞等國家。

這次和中興大學一同將普洱茶導入漱口水的新品研發，更是業界一項創舉，不僅能增加產品廣度，更能提升沛美生醫在國際市場的競爭力。

(時報資訊)