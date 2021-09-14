甲電國際是一家專業新創能源公司，2019年成立於台灣桃園，目前主要營業項目涵蓋，軟包三元動力鋰電池代理銷售、鋰電池相關應用產品、儲能、節能、新能源等設備之開發、設計、製造、銷售。強調以可靠、安全、環保為企業服務的宗旨，期許成為客戶的永續、創新的能源夥伴。

2021年甲電國際推出首款本土設計製造的可攜式行動電源（POWER BANK）與不斷電儲能系統（UPS＋ESS）等儲能產品系列，團隊希望透過永續能源與方便性，提升消費者的戶外生活進入最棒的冒險世界，及居家、工作上優質與不斷電的電力供應。目前可攜式行動電源有300W、650W二款產品；不斷電系統有2KWh、6.5KWh二款產品，全系統設計上皆搭載過電流保護、短路保護、過載保護等鋰電池安全保護機制。

甲電國際的儲能系統產品採用台灣製造，與特斯拉Model 3同款的電池芯，輸出純正弦波，可攜式行動電源300W規格的電容量360Wh，輸出AC300W，重量約3公斤，長度22公分，高與寬同為15公分。650W規格的電容量648Wh，輸出AC650W，重量約6公斤，長度31公分，高與寬同為15公分。主要可應用於戶外露營、搭配太陽能板、販賣市集、空拍機、辦公使用、急難救助。

不斷電儲能系統上，產品規格UE3020A的電容量2KWh，重量約25公斤，尺寸規格為長48公分，寬20.5公分，高43.5公分。UE5065A的電容量6.5KWh，重量50公斤，長52公分，寬30.8公分，高43.5公分，工作溫度從攝氏零下15度至攝氏55度。

甲電國際表示，不斷電儲能系統碰上市電無法正常供電、跳電或停電時，不斷電儲能系統可即時供電，保障設備穩定且持續性供電。

(時報資訊)